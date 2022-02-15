Üye Girişi
Terör örgütü PKK/YPG'den Azez'e roketli saldırı: 3 ölü, 7 yaralı - Son Dakika

Terör örgütü PKK/YPG'den Azez'e roketli saldırı: 3 ölü, 7 yaralı

15.02.2022 19:54

- Terör örgütü PKK/YPG'den Azez'e roketli saldırı: 3 ölü, 7 yaralı Terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye'nin Halep kentinde yer alan Azez kentinde düzenlediği roketli saldırıda ilk belirlemelere göre 3 sivil hayatını kaybetti, 6 sivil de yaralandı.

- Terör örgütü PKK/ YPG'den Azez'e roketli saldırı: 3 ölü, 7 yaralı

AZEZ - Terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye'nin Halep kentinde yer alan Azez kentinde düzenlediği roketli saldırıda ilk belirlemelere göre 3 sivil hayatını kaybetti, 6 sivil de yaralandı.

Suriye'nin Halep kentinde yer alan Azez kentine terör örgütü PKK/YPG tarafından roketli saldırı düzenlendi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 3 sivil hayatını kaybetti, 6 sivil de yaralandı. Saldırıda kentte bulunan bir klinik ve seyir halindeki bir minibüsün hasar aldığı belirtildi.

Saldırı anında sokakta bulunan siviller panik halinde güvenli yerlere doğru kaçtığı görüldü. Olay yerine çok sayıda sivil savunma ekibi sevk edildi.

YORUMLAR
500

Saldırı, Terör, YPG, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Terör örgütü PKK/YPG'den Azez'e roketli saldırı: 3 ölü, 7 yaralı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
19:49 Son Dakika: Türkiye'de 15 Şubat günü koronavirüs sebebiyle 309 kişi vefat etti, 94 bin 730 yeni vaka tespit edildi
19:48 Rumeli türkülerinin sevilen sesi Arif Şentürk yaşamını yitirdi
19:39 Florya'da gerginlik! Galatasaraylı futbolculardan Torrent'e olay tepki
19:28 Bursa'da feci ölüm! Çalışırken 6. kattan düşen işçi, inşaat demirlerine saplandı
19:19 Fenerbahçe tarihinde benzeri görülmedi! Ali Koç sezon sonunda acı bir ilki daha yaşayabilir
18:48 Terör örgütü PKK'dan Azez'e roketli saldırı: 4 sivil ölü, 12 sivil yaralı
18:47 6'lı görüşmede yer alan Ahmet Davutoğlu konuştu! İşte Kılıçdaroğlu'nun ittifak için önerdiği yeni isim
18:24 Marketlerden şaşkına çeviren fahiş fiyat kurnazlığı! 1 liraya alıp 24 liraya satıyorlar
18:08 Son Dakika: Meclis'te kalp krizi geçiren AK Partili Fetani Battal, ameliyata alındı
18:07 Galatasaray'dan şaşırtan hamle! Fenerbahçe'nin kalecisini bedavaya renklerine bağlıyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2022 20:01:14. #1.12#
SON DAKİKA: Terör örgütü PKK/YPG'den Azez'e roketli saldırı: 3 ölü, 7 yaralı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement