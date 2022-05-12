Hudut Karakoluna havan topu düştü: 4 asker yaralı - Son Dakika
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Hudut Karakoluna havan topu düştü: 4 asker yaralı

12.05.2022 19:03

Hudut Karakoluna havan topu düştü: 4 asker yaralı Gaziantep'in Karkamış ilçesine son yarım saat içerisinde 10'u aşkın havan mermisi düştü.

Hudut Karakoluna havan topu düştü: 4 asker yaralı

GAZİANTEP - Gaziantep'in Karkamış ilçesine son yarım saat içerisinde 10'u aşkın havan mermisi düştü. Havanlardan birir Köprübaşı Hudut Karakoluna isabet ederken, karakoldaki 4 asker yaralandı.

Edinilen bilgiye göre saat 18: 00 sıralarında Suriye'den gönderilen havan mermileri Gaziantep'in Karkamış ilçesine düştü. Son yarım saat içerisinde 10'u aşkın havan mermisi ilçedeki boş alanlara düşerken bir mermi ise Köprübaşı Hudut Karakolu'na isabet etti.

Karakolda bulunan 4 asker yaralanırken, bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralı askerler, Gaziantep ve ilçelerindeki hastanelere kaldırılırken, hudut birlikleri tarafından angajman kuralları çerçevesinde saldırılara karşılık verildiği öğrenildi.

Sınır hattındaki sıcak anların devam ettiği belirtildi.

Hudut Karakoluna havan topu düştü: 4 asker yaralı
Hudut Karakoluna havan topu düştü: 4 asker yaralı
Hudut Karakoluna havan topu düştü: 4 asker yaralı
Hudut Karakoluna havan topu düştü: 4 asker yaralı
Hudut Karakoluna havan topu düştü: 4 asker yaralı
Hudut Karakoluna havan topu düştü: 4 asker yaralı
Hudut Karakoluna havan topu düştü: 4 asker yaralı
Hudut Karakoluna havan topu düştü: 4 asker yaralı

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hudut Karakoluna havan topu düştü: 4 asker yaralı - Son Dakika


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