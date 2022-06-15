Terör örgütü PKK/YPG destekçisi milletvekilinin İsveç hükümetine şantajları devam ediyor - Son Dakika
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Terör örgütü PKK/YPG destekçisi milletvekilinin İsveç hükümetine şantajları devam ediyor

15.06.2022 20:42
Terör örgütü PKK/YPG destekçisi milletvekilinin İsveç hükümetine şantajları devam ediyor

Terör örgütü YPG/PKK destekçisi bağımsız milletvekili Amineh Kakabaveh, İsveç hükümetinin Türkiye'ye silah satış yasağını sürdürme taahhüdünde bulunmaması halinde ek bütçe görüşmelerinde aleyhte oy vereceğini açıklayarak, hükümete yönelik şantajlarına devam etti.

Terör örgütü YPG/PKK destekçisi bağımsız milletvekili Amineh Kakabaveh, İsveç hükümetinin Türkiye'ye silah satış yasağını sürdürme taahhüdünde bulunmaması halinde ek bütçe görüşmelerinde aleyhte oy vereceğini açıklayarak, hükümete yönelik şantajlarına devam etti.

Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine güvenlik endişeleri ve terör örgütü PKK/YPG'ye verdiği destek nedeniyle ret vermesinin ardından İsveç, silah ihracatı yasağı ve terörle mücadele yasalarında adımlar atmıştı. Terör örgütü YPG/PKK destekçisi olan ve 2019'da Sol Parti'den istifa eden bağımsız milletvekili Amineh Kakabaveh, İsveç'in Türkiye'nin meşru güvenlik endişelerini gidermek için atacağı adımları hükümete şantaj ve tehditlerle engellemeye çalışıyor.

İsveç hükümetinin Türkiye'ye silah satış yasağını sürdürme taahhüdünde bulunmaması halinde ek bütçe görüşmelerinde aleyhte oy vereceğini açıklayan Kakabaveh, hükümet ve muhalefet partileri tarafından ayrı ayrı önerilen ek bütçe tasarılarına destek vermeyerek İsveç meclisini çıkmaza soktu.

İsveç meclisindeki oylamada ek bütçenin onaylanması için 175 oya ihtiyaç varken, hükümet ve söz konusu bütçeyi destekleyen partilerin oyu 174'de kalıyor. Kakabaveh ise bu durumu hükümete şantaj için kullanıyor.

Terör destekçisi Kakabaveh, geçtiğimiz sene kasım ayında Magdalena Andersson'un Başbakanı seçildiği oylamada ve 7 Haziran'da ise Adalet ve İçişleri Bakanı Morgan Johansson hakkındaki güven oylamasında kullanacağı oy için hükümete şantaj yapmıştı. Kakabaveh'nın eylül ayındaki seçimlerde aday olacak bir parti bulamazsa milletvekilliğinin sona ermesi bekleniyor.

(İHA)

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Terör örgütü PKK/YPG destekçisi milletvekilinin İsveç hükümetine şantajları devam ediyor Terör örgütü PKK/YPG destekçisi milletvekilinin İsveç hükümetine şantajları devam ediyor
Kaynak: İHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Terör örgütü PKK/YPG destekçisi milletvekilinin İsveç hükümetine şantajları devam ediyor - Son Dakika

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