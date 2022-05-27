Terör örgütü PKK/YPG, Duhok'ta peşmergeye saldırdı: 1 yaralı - Son Dakika
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Terör örgütü PKK/YPG, Duhok'ta peşmergeye saldırdı: 1 yaralı

27.05.2022 09:04
Terör örgütü PKK/YPG, Duhok'ta peşmergeye saldırdı: 1 yaralı

Irak'ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Duhok kentinde terör örgütü PKK/YPG'nin IKBY peşmerge güçlerine gerçekleştirdiği saldırıda 1 kişi yaralandı.

Irak'ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Duhok kentinde terör örgütü PKK/ YPG'nin IKBY peşmerge güçlerine gerçekleştirdiği saldırıda 1 kişi yaralandı.

Terör örgütü PKK/YPG, Irak'ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Duhok kentinin kuzeyindeki Kanimasi bölgesinde yer alan peşmerge güçlerinin mevzilerine saldırı gerçekleştirdi. Amedi Kaymakamı Varşin Selman, saldırı sonucu 1 peşmergenin yaralandığını açıkladı.

Öte yandan terör örgütü PKK/YPG'nin dün Duhok'a bağlı Bamirni kasabasında yer alan Erdina köyünde şölen için toplanan köylüleri hedef aldığı roketli saldırıda 2 sivil hayatını kaybederken, 2 sivil de yaralanmıştı. - DUHOK

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Terör örgütü PKK/YPG IKBY'de sivilleri hedef aldı: 2 ölü, 2 yaralı Terör örgütü PKK/YPG IKBY'de sivilleri hedef aldı: 2 ölü, 2 yaralı
Kaynak: İHA

Duhok, Terör, YPG, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Terör örgütü PKK/YPG, Duhok'ta peşmergeye saldırdı: 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Terör örgütü PKK/YPG, Duhok'ta peşmergeye saldırdı: 1 yaralı - Son Dakika
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