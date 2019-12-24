Terör örgütü PKK/YPG hainliğe doymuyor - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Terör örgütü PKK/YPG hainliğe doymuyor - Son Dakika

Terör örgütü PKK/YPG hainliğe doymuyor

6 saat önce

Terör örgütü PKK/YPG'nin hainlikte sınır tanımadığını bir kez daha kanıtlandı.

Terör örgütü PKK/YPG hainliğe doymuyor, System.String[]

Terör örgütü PKK/ YPG'nin hainlikte sınır tanımadığını bir kez daha kanıtlandı.


Mardin/ Kızıltepe'ye teslim olan terörist H.A.'nın ifadesinde PKK/YPG terör örgütünün işgal ettiği Suriye'nin Haseke kentindeki Hol kampında esir tutulan, yaş aralığı 12-14, sayıları yüzden fazla olan yabancı uyruklu kimsesiz çocukların eline zorla silah vererek eğittiği, eğitimi tamamlayan çocukların Roj kampına Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusuna karşı kullanılmak üzere götürüldüklerini belirttiği öğrenildi.


Güvenlik kaynaklarınca bu durumun PKK/YPG terör örgütünün ağır kayıplar yaşadığının, etkisiz hale getirilen ve kaçarak teslim olan örgüt mensuplarının yerine eleman temin etmekte zorluk çektiğinin, dağılma noktasına gelen örgütün son çırpınışlarının bir göstergesi olduğu ifade edildi. - ANKARA

Kızıltepe, YPG, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 08:56 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Son dakika: Terör örgütü YPG, Tel Abyad'da sivilleri hedef aldı: 8 ölü, çok sayıda yaralı var
Ev sahibine kızan kiracı boşalttığı evi yaktı Ceren Özdemir'in katil zanlısı, akıl sağlığı tespiti için Elazığ'a sevk edildi Sel sularına kapılan 11 yaşındaki çocuğun kurtarılma anı kamerada!

Son Dakika Haberleri
15:06 Fransa, açık artırmada 24 milyon euroya satılan tablonun yurt dışına çıkışını engelledi - Son Dakika Haber
15:06 Arpaçay Devlet Hastanesi'nde yangın tatbikatı - Son Dakika Haber
15:04 Jandarmadan tarihi eser operasyonu - Son Dakika Haber
15:03 Nevşehir'de itfaiye 2019 yılında 281 yangına müdahale etti - Son Dakika Haber
15:02 Peynir bidonundan uyuşturucu çıktı - Son Dakika Haber
15:00 Devlet başkanlığı sarayının tuvaletinde düşen Brezilya lideri hastanelik oldu - Son Dakika Haber
14:50 Ev sahibine kızan kiracı boşalttığı evi yaktı - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2019 15:14:31. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Terör örgütü PKK/YPG hainliğe doymuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]