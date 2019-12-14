Terör örgütü PKK/YPG ne yapacağını şaşırdı - Son Dakika

Suriye'nin Kamışlı bölgesinde PKK/ YPG terör örgütünün sivil halkın kalabalık olduğu yerlere el yapımı patlayıcı yerleştirdiği, sonra da örgüt mensupları tarafından tespit edilerek imha edildiği görüntülerinin müzahir basında ve sosyal medyada paylaşıldığı bilgisi alındı.



Suriye barınma alanlarından kaçarak teslim olan PKK/YPG terör örgütü mensupları S.T. ve H.Ş.nin ifadelerinde "Kamışlı'nın en kalabalık sokak ve caddelerine örgüt tarafından el yapımı patlayıcı düzenekleri konulduğunu, yerleştirilen el yapımı patlayıcıların sanki örgüt mensuplarınca tespit edilerek imha edildiği, patlayıcı tespit ve imha görüntülerinin müzahir basında ve sosyal medyada paylaşıldığı, bölge halkına söz konusu el yapımı patlayıcıların Türk güvenlik güçleri ve istihbarat birimleri tarafından eylem yapmak amacıyla yerleştirildiğinin söylendiği, bu sayede halkın Türkiye'ye karşı kışkırtılmak istendiği"ni belirttikleri öğrenildi.



Güvenlik kaynaklarınca bu durumun bölge halkının örgüt mensuplarına sempatisini artırmanın, Türkiye aleyhine propaganda faaliyetleri yürüterek Kamışlı'da yaşayan Suriyelileri Barış Pınarı Harekatına ve Türkiye'ye karşı gösteri yapmaya zorlamanın bir göstergesi olduğu ifade edildi. - ANKARA