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Terör örgütü PKK/YPG'nin roketli ve havanlı saldırısı - Şehit Halil Yoğurt son yolculuğuna uğurlandı
6 saat önce
Şehit olan Akçakale Milli Eğitim Müdürlüğü Personeli Halil Yoğurt'un cenazesi ve yakınlarından görüntüler Taziye görüntüleri Halil Yoğurt'un fotoğrafı Cenaze namazının kılınması Şehidin tabutunun tekbir ve sloganlarla omuzlarda araca taşınması ŞANLIURFA - Barış Pınarı Harekatı sırasında...
Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 03:56 Kaynak: AA
Şehit olan Akçakale Milli Eğitim Müdürlüğü Personeli Halil Yoğurt'un cenazesi ve yakınlarından görüntüler
Taziye görüntüleri
Halil Yoğurt'un fotoğrafı
Cenaze namazının kılınması
Şehidin tabutunun tekbir ve sloganlarla omuzlarda araca taşınması ŞANLIURFA - Barış Pınarı Harekatı sırasında PKK-PYD terör örgütünün 10 Ekim günü düzenlediği saldırıda yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Akçakale Milli Eğitim Müdürlüğü personeli Halil Yoğurt, Akçakale İbni Sina Camiinde kılınan cenaze namazı ile son yolculuğuna uğurlandı.
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