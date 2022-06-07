Terör örgütü PKK/YPG'nin suikastçısı Dilbirin Kaçar, Suriye'de yakalandı! - Son Dakika
Üye Girişi

Terör örgütü PKK/YPG'nin suikastçısı Dilbirin Kaçar, Suriye'de yakalandı!

07.06.2022 11:28

PKK/YPG'nin suikastçısı olarak eylemlere katıldığı ortaya çıkartılan Dilbirin Kaçar, Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından Suriye'de gerçekleştirilen başarılı operasyon sonucu Türkiye'ye getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın terör örgütlerine yönelik mücadelesi aralıksız devam ediyor. TSK, Irak'ın kuzeyinde terör örgütü hedeflerini bir bir ortadan kaldırırken, Milli İstihbarat Teşkilatı da Suriye'de başarılı bir operasyon gerçekleştirdi.

"TERÖR ÖRGÜTÜNÜN SUİKASTÇISI" DİYE BİLİNİYOR

Bu operasyon kapsamında terör örgütü PKK/ YPG'nin suikastçısı olarak çeşitli eylemlere katıldığı belirlenen Dilbirin Kaçar, Türkiye'ye getirilerek yargıya teslim edildi.

PKK'YA 2015 YILINDA KATILDI

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, terör örgütüne 2015'te Siirt'te katılan Kaçar, yaklaşık bir yıl Cudi ve Gabar bölgelerinde faaliyet yürüttükten sonra 2016'da Suriye'ye gönderildi.

Irak'ın Sincar ilçesinde suikastçı eğitimi alan Kaçar, Ocak 2018'deki Zeytin Dalı ve Ekim 2019'daki Barış Pınarı harekatları sırasında örgüt adına çeşitli eylemlerde yer aldı.

AYN EL ARAP'TA SÖZDE KOMUTAN OLARAK GÖREVLENDİRİLDİ

Kaçar'ın son olarak Türkiye'nin olası harekatına karşı Ayn El Arap bölgesine takviye güç olarak gönderilen timin sözde komutanlığını yaptığı belirlendi.

YORUMLAR
500
Türkiye'nin Suriye'ye düzenleyeceği askeri harekat PKK'yı paniğe soktu! Münbiç'te kazılan terör tünelleri dronelarla görüntülendi Türkiye'nin Suriye'ye düzenleyeceği askeri harekat PKK'yı paniğe soktu! Münbiç'te kazılan terör tünelleri dronelarla görüntülendi PKK/YPG'nin suikastçısı, MİT'in Suriye'deki operasyonuyla Türkiye'ye getirildi PKK/YPG'nin suikastçısı, MİT'in Suriye'deki operasyonuyla Türkiye'ye getirildi

Türkiye, Suriye, YPG, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Terör örgütü PKK/YPG'nin suikastçısı Dilbirin Kaçar, Suriye'de yakalandı! - Son Dakika


Son Dakika
11:37 TFF başkan adayı Mehmet Büyükekşi'nin 234 imza topladığını açıkladığı sözleri tepki çekti!
11:28 Terör örgütü PKK/YPG'nin suikastçısı Dilbirin Kaçar, Suriye'de yakalandı!
11:20 Eski Survivor yarışmacısı Meryem Kasap sosyal medya fotoğraflarıyla şaşkına çevirdi! Görenler tanımakta zorlanıyor
11:18 Erdoğan'ın "faizi düşürmeye devam edeceğiz" açıklamasının ardından dolar ve euro yıl içi zirvelerini yeniledi
11:11 Gram altının fiyatı 991 lira seviyesinden alıcı buluyor!
11:10 Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yeni eğitim yılının tatil programını açıkladı
11:10 MHP lideri Bahçeli'den seçime sürecinde etkili olan anket şirketlerine gözdağı: Ayaklarımızda paspas olacaklar
11:08 Rus balıkçının tuttuğu balık görenleri şaşkına çevirdi! İşte daha önce hiç görmediğiniz deniz canlıları
10:43 Bu transfer dengeleri değiştirecek! Norveçli yıldız futbolcu Süper Lig devine imzayı atıyor
10:20 Sosyal medya röportajında çirkin sözler! Rus turiste mikrofon uzatıp sordu: Sevgilin var mı, birlikte otele gidelim mi?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.06.2022 11:45:24. #1.12#
SON DAKİKA: Terör örgütü PKK/YPG'nin suikastçısı Dilbirin Kaçar, Suriye'de yakalandı! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement