Terör örgütü PKK/YPG'nin suikastçısı Dilbirin Kaçar, Suriye'de yakalandı!

Yeni eğitim yılı takvimi belli oldu! İkinci ara tatil Ramazan Bayramı ile birleşecek

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın terör örgütlerine yönelik mücadelesi aralıksız devam ediyor. TSK, Irak'ın kuzeyinde terör örgütü hedeflerini bir bir ortadan kaldırırken, Milli İstihbarat Teşkilatı da Suriye'de başarılı bir operasyon gerçekleştirdi.

"TERÖR ÖRGÜTÜNÜN SUİKASTÇISI" DİYE BİLİNİYOR

Bu operasyon kapsamında terör örgütü PKK/ YPG'nin suikastçısı olarak çeşitli eylemlere katıldığı belirlenen Dilbirin Kaçar, Türkiye'ye getirilerek yargıya teslim edildi.

PKK'YA 2015 YILINDA KATILDI

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, terör örgütüne 2015'te Siirt'te katılan Kaçar, yaklaşık bir yıl Cudi ve Gabar bölgelerinde faaliyet yürüttükten sonra 2016'da Suriye'ye gönderildi.

Irak'ın Sincar ilçesinde suikastçı eğitimi alan Kaçar, Ocak 2018'deki Zeytin Dalı ve Ekim 2019'daki Barış Pınarı harekatları sırasında örgüt adına çeşitli eylemlerde yer aldı.

AYN EL ARAP'TA SÖZDE KOMUTAN OLARAK GÖREVLENDİRİLDİ

Kaçar'ın son olarak Türkiye'nin olası harekatına karşı Ayn El Arap bölgesine takviye güç olarak gönderilen timin sözde komutanlığını yaptığı belirlendi.