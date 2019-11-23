Son Dakika Haberleri: "Terör örgütü PKK/YPG'nin taciz/saldırılarına karşılık verildi"
Son Dakika Güncel 'Terör örgütü PKK/YPG'nin taciz/saldırılarına karşılık verildi' - Son Dakika

"Terör örgütü PKK/YPG'nin taciz/saldırılarına karşılık verildi"

6 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı: "Terör örgütü PKK/YPG'nin Tel Abyad'ın güneyindeki unsurlarımıza yönelik havan ve topçu atışıyla yaptığı taciz/saldırılara meşru müdafaa kapsamında gerekli karşılık verilmiştir.

Milli Savunma Bakanlığı: "Terör örgütü PKK/ YPG'nin Tel Abyad'ın güneyindeki unsurlarımıza yönelik havan ve topçu atışıyla yaptığı taciz/saldırılara meşru müdafaa kapsamında gerekli karşılık verilmiştir."

(İHA)

Milli Savunma Bakanlığı, YPG, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 08:05 Kaynak: İHA
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