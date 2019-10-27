Son Dakika Haberleri: Terör örgütü pkk-ypg'nin tel abyad'da bomba yerleştirerek tuzakladığı araç patlatıldı
Son Dakika Güncel Terör örgütü pkk-ypg'nin tel abyad'da bomba yerleştirerek tuzakladığı araç patlatıldı

Terör örgütü pkk-ypg'nin tel abyad'da bomba yerleştirerek tuzakladığı araç patlatıldı

33 dakika önce

Terör örgütü PKK-YPG'nin Tel Abyad'da bomba yerleştirerek tuzakladığı araç patlatıldı.

Terör örgütü PKK- YPG'nin Tel Abyad'da bomba yerleştirerek tuzakladığı araç patlatıldı

Terör örgütü pkk-ypg'nin tel abyad'da bomba yerleştirerek tuzakladığı araç patlatıldı

Telabyad, YPG, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.10.2019 04:36 Kaynak: DHA
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