Terör örgütü PKK/YPG'ye büyük operasyon: 7 terörist tutuklandı - Son Dakika
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Terör örgütü PKK/YPG'ye büyük operasyon: 7 terörist tutuklandı

07.04.2022 13:02

Terör örgütü PKK/YPG'ye büyük operasyon: 7 terörist tutuklandı Silahlı terör örgütü PKK/KCK'nın Suriye yapılanması PYD/YPG'ye yönelik çalışmalarda örgüt içerisinde Suriye'de bulundukları dönemde faaliyet gösteren ve Türkiye'de kurye/işbirlikçilik amaçlı bulunan şahıslar Ankara İl Emniyet...

Terör örgütü PKK/ YPG'ye büyük operasyon: 7 terörist tutuklandı

ANKARA - Silahlı terör örgütü PKK/KCK'nın Suriye yapılanması PYD/YPG'ye yönelik çalışmalarda örgüt içerisinde Suriye'de bulundukları dönemde faaliyet gösteren ve Türkiye'de kurye/işbirlikçilik amaçlı bulunan şahıslar Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yakın takibe alındı.

Edinilen bilgiye göre terör örgütü mensuplarının Türkiye'den Avrupa'ya geçişlerine aracılık ettikleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları ve örgüt mensuplarını finanse etikleri tespit edilen, internet üzerinden terör örgütü tarafından paylaştığı videolardan kimlik tespiti yapılan ve örgüt finansmanı faaliyetlerinde bulunduğu tespit edilen M.M. yakalandı. Ayrıca yine edinilen bilgiye göre, çatışma bölgelerindeki örgüt mensupları irtibatlı olduğu ve örgüt mensuplarının kaçışlarına yönelik organizasyon içerisinde yer aldığı tespit edilen R.E., çatışma bölgelerinde bulunduğu ve PYD/YPG içerisinde silahlı eğitim aldığı tespite dilen H.E, A.E., S.E., H.E., çatışma bölgelerinde bulunduğu ve mevzi kazma faaliyetlerinde görev aldığı tespit edilen B.A., isimli şahıslar da gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde yakalandı. Altındağ ve Beypazarı ilçelerinde düzenlenen operasyon neticesinde toplamda şüpheli yakalanırken, yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ile örgütsel dökümana da el konulduğu öğrenildi.

Öte yandan yakalanan şüphelilerin ifade ve sorgularında, PKK/YPG içerisinde silahlı eğitimi aldıklarını, bir kısmı Suriye'de tünel kazma faaliyetlerinde bulunduklarını kabul ettikleri öğrenildi. Ele geçirilen telefon ve laptop bilgisayarlarda, TEM Şube Müdürlüğü dijital inceleme uzmanlarınca yapılan çalışmalarda Suriye'de bulundukları dönemlere ait terör örgütüne ait silah ve üniformalarla çekilmiş fotoğraf ve videoların da tespit edildiği öğrenildi. Yakalanan 7 şüphelinin tamamı tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Terör örgütü PKK/YPG'ye büyük operasyon: 7 terörist tutuklandı
Terör örgütü PKK/YPG'ye büyük operasyon: 7 terörist tutuklandı
Terör örgütü PKK/YPG'ye büyük operasyon: 7 terörist tutuklandı
Terör örgütü PKK/YPG'ye büyük operasyon: 7 terörist tutuklandı

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Terör örgütü PKK/YPG'ye büyük operasyon: 7 terörist tutuklandı - Son Dakika


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