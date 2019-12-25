Terör örgütü PKK/YPG yine sivilleri hedef aldı - Son Dakika

Açıklamada, el yapımı patlayıcı yüklü iki motosikleti uzaktan kumandayla patlatan teröristlerin, aralarında çocukların da bulunduğu 14 sivili yaraladığı kaydedildi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, terör örgütü PKK/YPG'nin, Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'ndeki Cerablus ilçe merkezinde yine masum sivilleri hedef aldığı belirtildi.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) PKK/ YPG 'li teröristlerin Cerablus ilçe merkezinde el yapımı patlayıcı (EYP) yüklü iki motosikleti uzaktan kumandayla patlatması sonucu 14 sivilin yaraladığını bildirildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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