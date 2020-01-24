Terör örgütü propagandası davası sanığı akademisyen Tuna Altınel beraat etti - Son Dakika
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Terör örgütü propagandası davası sanığı akademisyen Tuna Altınel beraat etti

7 saat önce

Balıkesir'de, terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddiasıyla yargılanan Fransa'daki Claude Bernard Lyon 1 Üniversitesi öğretim üyesi Tuna Altınel hakkında beraat kararı verildi.

Terör örgütü propagandası davası sanığı akademisyen Tuna Altınel beraat etti, System.String[]

Balıkesir'de, terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddiasıyla yargılanan Fransa'daki Claude Bernard Lyon 1 Üniversitesi öğretim üyesi Tuna Altınel hakkında beraat kararı verildi.

2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasına, "silahlı terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla tutuksuz yargılanan sanık Altınel, yakınları ve avukatları katıldı.

Altınel, savunmasında, "Pasaportuma el konuldu, derneğin çağrısını Türkçe olarak sosyal medyadan paylaştığım için bu suçlama yapıldı. 21 Şubat çağrı metninin terör propagandasıyla bir ilgisi yoktur. Bu durum düşünce ve ifade özgürlüğüne ağır darbedir. Beraatimi talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

Sanık avukatları da Altınel'in paylaşımında herhangi bir suç unsurunun bulunmadığını ve 9 aydır yurt dışına çıkamadığı için mağdur olduğunu belirterek, müvekkillerinin beraatini talep etti.

Verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Altınel'in isnat edilen suçtan beraatine hükmetti.

Claude Bernard Lyon 1 Üniversitesi öğretim üyesi Tuna Altınel, Şubat 2016'da Fransa'daki "Amities Kurdes de Lyon et Rhone-Alpes" isimli derneğin Cizre'deki hendek operasyonlarına ilişkin düzenlediği konferansa katılarak çevirmenlik yapmış, etkinlik öncesinde ise programı Facebook hesabından paylaşmıştı.

Altınel, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı iddiasıyla gözaltına alınmış, hakkında dava açılmıştı.

Fransa, Lyon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 07:10 Kaynak: AA
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