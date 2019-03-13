Son Dakika Haberleri: Terör Örgütü Propagandası Hükümlüsü Yakalandı

Terör Örgütü Propagandası Hükümlüsü Yakalandı

1 saat önce

Eskişehir'de, terör propagandası suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Terör Örgütü Propagandası Hükümlüsü Yakalandı, System.String[]
Eskişehir'de, terör propagandası suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde üst düzey sorumlularının propagandasını yapmak suçundan 10 ay hapis cezası kesinleşen A.K'nin, Kurtuluş Mahallesi'nde yaşadığını belirledi.

Operasyonda, PKK/KCK ile irtibatlı olduğu iddia edilen inşaat işçisi A.K. yakalandı.

Gözaltına alınan hükümlünün emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 10:00 Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, PKK, Eskişehir, Güncel
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