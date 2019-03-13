Terör Örgütü Propagandası Hükümlüsü Yakalandı
1 saat önce
Eskişehir'de, terör propagandası suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Eskişehir
'de, terör propagandası suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı. Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi
ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde üst düzey sorumlularının propagandasını yapmak suçundan 10 ay hapis cezası kesinleşen A.K'nin, Kurtuluş Mahallesi'nde yaşadığını belirledi.
Operasyonda, PKK/KCK ile irtibatlı olduğu iddia edilen inşaat işçisi A.K. yakalandı.
Gözaltına alınan hükümlünün emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 10:00 Kaynak: AA
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