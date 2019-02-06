Terör Örgütü Propagandası ve Cumhurbaşkanına Hakarete Tutuklama
1 saat önce
Çorlu ilçesinde bir kişi, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK'nın propagandasını yapmak ve Cumhurbaşkanına hakaret suçundan tutuklandı.
Çorlu
ilçesinde bir kişi, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK
'nın propagandasını yapmak ve Cumhurbaşkanına hakaret suçundan tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü
ekipleri, A.Y. isimli kişinin sosyal medya hesapları üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'a hakaret ettiğini ve terör örgütü PKK propagandası yaptığını belirledi.
Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro Amirliği ekipleri, A.Y.'yi evine düzenlenen baskınla yakalayarak gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından Çorlu Adliyesi
'ne sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 06:28 Kaynak: AA
Erkek Çocukları Öpüştüren Fenomenin Tahliye Talebine Ret
Dünyaca Ünlü Model Gönlünü Aleyna Tilki'ye Kaptırdı
7 Aylık Hamile Olan Fahriye Evcen, Hastaneye Kaldırıldı
Fatih Terim'in Kızı Merve Terim'den TFF'ye Büyük Tepki