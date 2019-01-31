Son Dakika Haberleri: Terör Örgütü Propagandası Yapan 11 Zanlı Adliyeye Sevk Edildi

Terör Örgütü Propagandası Yapan 11 Zanlı Adliyeye Sevk Edildi

34 dakika önce

Şanlıurfa'da terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 11 zanlı adliyeye sevk edildi.

Terör Örgütü Propagandası Yapan 11 Zanlı Adliyeye Sevk Edildi, System.String[]
Şanlıurfa'da terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 11 zanlı adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, Viranşehir merkezi ile kırsalda terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları iddiası ile gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, adliyeye çıkarıldı. Viranşehir ilçesinde dün terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla 11 zanlı gözaltına alınmıştı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 03:46 Kaynak: İHA

Viranşehir, Şanlıurfa, 3. Sayfa
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