Terör örgütü propagandası yapan 3 kişi yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Terör örgütü propagandası yapan 3 kişi yakalandı - Son Dakika

Terör örgütü propagandası yapan 3 kişi yakalandı

6 saat önce

Balıkesir'in Edremit ilçesinde terör örgütü propagandası yapan 3 kişi jandarma tarafından yakalandı.

Terör örgütü propagandası yapan 3 kişi yakalandı, System.String[]

Balıkesir'in Edremit ilçesinde terör örgütü propagandası yapan 3 kişi jandarma tarafından yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, TEM Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Edremit İlçe Jandarma Komutanlığından oluşturulan özel ekipler tarafından DHKP/C, THKO, THKP/C ve DEV-YOL terör örgütlerinin sosyal medya üzerinden propaganda faaliyetlerini yaptığı tespit edilen Edremit İlçe Merkezinde ikamet eden S.Ö., S.Ç., ve H.U. isimli şahıslar hakkında Edremit Terör Savcısının talimatı gereği işlem yapıldı. - BALIKESİR

Balıkesir, Jandarma, Edremit, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 12:28 Kaynak: İHA
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