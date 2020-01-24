Terör örgütü propagandası yapan 3 kişi yakalandı - Son Dakika

Balıkesir'in Edremit ilçesinde terör örgütü propagandası yapan 3 kişi jandarma tarafından yakalandı.



Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, TEM Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Edremit İlçe Jandarma Komutanlığından oluşturulan özel ekipler tarafından DHKP/C, THKO, THKP/C ve DEV-YOL terör örgütlerinin sosyal medya üzerinden propaganda faaliyetlerini yaptığı tespit edilen Edremit İlçe Merkezinde ikamet eden S.Ö., S.Ç., ve H.U. isimli şahıslar hakkında Edremit Terör Savcısının talimatı gereği işlem yapıldı. - BALIKESİR