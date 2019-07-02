Terör örgütü propagandası yapan 5 kişi adliyeye sevk edildi
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ZONGULDAK merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, terör örgütlerinin propagandasını yaptıkları, suçu ve suçluyu övdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişi adliyeye sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 09:25 Kaynak: DHA
ZONGULDAK merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, terör örgütlerinin propagandasını yaptıkları, suçu ve suçluyu övdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişi adliyeye sevk edildi. Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı
, terör örgütlerinin propagandasını yaptıkları, sosyal medya hesaplarından suç ve suçluyu öven paylaşımlarda bulundukları tespit edilen şüphelilere yönelik soruşturma başlattı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi
ekipleri, önceki gün Zonguldak'ın yanı sıra İstanbul
, Antalya
ve Bursa
'da düzenlediği operasyonlarla 5 kişiyi gözaltına aldı.
5 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sabah erken saatlerde adliyeye sevk edildi.
- Zonguldak
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