Son Dakika Haberleri: Terör örgütü propagandası yapan 5 kişi gözaltına alındı
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Terör örgütü propagandası yapan 5 kişi gözaltına alındı

1 saat önce

ZONGULDAK merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, terör örgütlerinin propagandasını yaptıkları, suçu ve suçluyu övdükleri iddiasıyla 5 kişi gözaltına alındı.

Terör örgütü propagandası yapan 5 kişi gözaltına alındı, System.String[]
ZONGULDAK merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, terör örgütlerinin propagandasını yaptıkları, suçu ve suçluyu övdükleri iddiasıyla 5 kişi gözaltına alındı.
Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, terör örgütlerinin propagandasını yaptıkları, sosyal medya hesaplarından suç ve suçluyu öven paylaşımlarda bulundukları tespit edilen şüphelilere yönelik soruşturma başlatıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Zonguldak'ın yanı sıra  İstanbul, Antalya ve Bursa'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, 5 kişi gözaltına alındı.
Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ele geçirilen bilgisayar, bazı belge ve dokümanlara incelenmek üzere el konuldu. 5 şüpheli, ifadelerinin alınması için emniyete götürüldü.


- Zonguldak
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 12:35 Kaynak: DHA
Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı, Zonguldak, Güncel
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