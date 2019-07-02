Son Dakika Haberleri: Terör örgütü propagandası yapan 5 kişi tutuklandı (2)
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Terör örgütü propagandası yapan 5 kişi tutuklandı (2)

19 dakika önce

TUTUKLANDILARZonguldak merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, terör propagandası yaptıkları, suçu ve suçluyu övdükleri iddiasıyla adliyeye sevk edilen 5 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Terör örgütü propagandası yapan 5 kişi tutuklandı (2), System.String[]

TUTUKLANDILAR
Zonguldak merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, terör propagandası yaptıkları, suçu ve suçluyu övdükleri iddiasıyla adliyeye sevk edilen 5 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.


Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 09:37 Kaynak: DHA
zonguldak, terör, Güncel
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