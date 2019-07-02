Terör örgütü propagandası yapan 5 kişi tutuklandı (2)
19 dakika önce
TUTUKLANDILARZonguldak merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, terör propagandası yaptıkları, suçu ve suçluyu övdükleri iddiasıyla adliyeye sevk edilen 5 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 09:37 Kaynak: DHA
TUTUKLANDILAR
Zonguldak merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, terör propagandası yaptıkları, suçu ve suçluyu övdükleri iddiasıyla adliyeye sevk edilen 5 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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