Son Dakika Haberleri: Terör Örgütü Propagandası Yapan 7 Kişi Gözaltına Alındı

Terör Örgütü Propagandası Yapan 7 Kişi Gözaltına Alındı

1 saat önce

ISPARTA'nın Keçiborlu ilçesinde, sosyal medya üzerinden PKK/KCK terör örgütü propagandası yaptığı belirlenen 7 şüpheli gözaltına alındı.

Terör Örgütü Propagandası Yapan 7 Kişi Gözaltına Alındı, System.String[]
ISPARTA'nın Keçiborlu ilçesinde, sosyal medya üzerinden PKK/KCK terör örgütü propagandası yaptığı belirlenen 7 şüpheli gözaltına alındı.

Keçiborlu ilçesinde 26-28 Mart tarihlerinde sosyal medya üzerinden PKK/KCK terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen S.E., B.E., C.E., A.Ü., Ş.E., M.E. ve Y.Ö. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

- Isparta

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 04:54 Kaynak: DHA

PKK, Keçiborlu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Doğu Karadeniz'de 5 İlde Eş Zamanlı Terör Operasyonu Başlatıldı Türkiye'nin Konuştuğu 5 Yaşındaki Muhtar Adayından Yeni Vaat! Atatürk Havalimanı'nda Başörtülü Kadınlara Hakaret Eden Şüpheli Tutuklandı Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da Görevlendirme Yapılan Belediyelere Özel Tanıtım Filmi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.3.2019 18:20:57. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Terör Örgütü Propagandası Yapan 7 Kişi Gözaltına Alındı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]