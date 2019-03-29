Terör Örgütü Propagandası Yapan 7 Kişi Gözaltına Alındı
1 saat önce
ISPARTA'nın Keçiborlu ilçesinde, sosyal medya üzerinden PKK/KCK terör örgütü propagandası yaptığı belirlenen 7 şüpheli gözaltına alındı.
ISPARTA'nın Keçiborlu
ilçesinde, sosyal medya üzerinden PKK/KCK terör örgütü propagandası yaptığı belirlenen 7 şüpheli gözaltına alındı.
Keçiborlu ilçesinde 26-28 Mart tarihlerinde sosyal medya üzerinden PKK/KCK terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen S.E., B.E., C.E., A.Ü., Ş.E., M.E. ve Y.Ö. İl Jandarma
Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.
- Isparta
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Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 04:54 Kaynak: DHA
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