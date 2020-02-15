Terör örgütü propagandası yapan 8 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Terör örgütü propagandası yapan 8 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Terör örgütü propagandası yapan 8 kişi gözaltına alındı

6 saat önce

Mersin'in Tarsus ilçesi sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddia edilen 8 kişi gözaltına alındı.

Terör örgütü propagandası yapan 8 kişi gözaltına alındı, System.String[]

Mersin'in Tarsus ilçesi sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddia edilen 8 kişi gözaltına alındı.


Tarsus Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri ile istihbaratın ortak olarak yaptıkları çalışmada, sosyal medya üzerinden terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre etti. TEM ve istihbarat ekipleri, sabaha karşı yaptıkları operasyonda, terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddia edilen E.Y., M.K.,H.G., M.Ş.D., M.Y.,M.Ç., L.Ç. ve A.Ç. isimli şüphelileri gözaltına aldı.


Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. - MERSİN

Mersin, Tarsus, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 11:39 Kaynak: İHA
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