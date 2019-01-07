Son Dakika Haberleri: Terör Örgütü Propagandası Yapan Kişi Yakalandı

Terör Örgütü Propagandası Yapan Kişi Yakalandı

1 saat önce

Kırklareli'nde sosyal paylaşım sitesi üzerinden, terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı belirlenen kişi gözaltına alındı.

Terör Örgütü Propagandası Yapan Kişi Yakalandı, System.String[]
Kırklareli'nde sosyal paylaşım sitesi üzerinden, terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı belirlenen kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekiplerince B.Ç'nin terör örgütü PKK/KCK propagandasını yaptığını belirlendi.

Ekipler tarafından düzenlenen operasyonda B.Ç. gözaltına alındı. Şüphelinin evinde yapılan aramalarda da bazı belgelere el konuldu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 05:27 Kaynak: AA

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