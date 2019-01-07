Terör Örgütü Propagandası Yapan Kişi Yakalandı
1 saat önce
Kırklareli'nde sosyal paylaşım sitesi üzerinden, terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı belirlenen kişi gözaltına alındı.
Kırklareli
'nde sosyal paylaşım sitesi üzerinden, terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı belirlenen kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Kırklareli Jandarma
Komutanlığı ekiplerince B.Ç'nin terör örgütü PKK/KCK propagandasını yaptığını belirlendi.
Ekipler tarafından düzenlenen operasyonda B.Ç. gözaltına alındı. Şüphelinin evinde yapılan aramalarda da bazı belgelere el konuldu.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 05:27 Kaynak: AA
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