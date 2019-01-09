Son Dakika Haberleri: Terör Örgütü Propagandası Yapan Öğretmen Gözaltına Alındı

Terör Örgütü Propagandası Yapan Öğretmen Gözaltına Alındı

49 dakika önce

Şanlıurfa'da sosyal medya hesabı üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı iddia edilen öğretmen gözaltına alındı.

Terör Örgütü Propagandası Yapan Öğretmen Gözaltına Alındı, System.String[]
Şanlıurfa'da sosyal medya hesabı üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı iddia edilen öğretmen gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Birecik ilçesinde bulunan Fevzi Paşa İlkokulunda Suriyeli öğrencilere Türkçe dersleri veren M.M. isimli öğretmen, sosyal medya hesabı üzerinden PKK/PYD/YPG terör örgütünün propagandasını yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı. Jandarma tarafından gözaltına alınan öğretmen, Birecik İlçe Jandarma Karakoluna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 03:22 Kaynak: İHA

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