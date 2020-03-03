Terör örgütü propagandası yapan şahıs hakkında soruşturma - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Terör örgütü propagandası yapan şahıs hakkında soruşturma - Son Dakika

Terör örgütü propagandası yapan şahıs hakkında soruşturma

7 saat önce

Van'da PKK/KCK terör örgütü propagandası yapan şahıs hakkında soruşturma başlatıldı.

Terör örgütü propagandası yapan şahıs hakkında soruşturma, System.String[]

Van'da PKK/KCK terör örgütü propagandası yapan şahıs hakkında soruşturma başlatıldı.


Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca, PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde 1 şahsın PKK/KCK terör örgütü propagandası yaptığı tespit edildiği ve adli makamlara bilgi verilerek adli soruşturma başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, "Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir" denildi. - VAN

Jandarma, PKK, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 09:52 Kaynak: İHA
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