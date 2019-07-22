Son Dakika Haberleri: Terör örgütü propagandası yapan şahıs yakalanarak gözaltına alındı
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Terör örgütü propagandası yapan şahıs yakalanarak gözaltına alındı

16 dakika önce

Aydın'ın Didim ilçesinde polis ekipleri "Terör Örgütü Propagandası Yapmak" suçundan aranan ve 2 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Ç. isimli şahsı kıskıvrak yakaladı.

Terör örgütü propagandası yapan şahıs yakalanarak gözaltına alındı, System.String[]
Aydın'ın Didim ilçesinde polis ekipleri "Terör Örgütü Propagandası Yapmak" suçundan aranan ve 2 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Ç. isimli şahsı kıskıvrak yakaladı.

Edinilen bilgiye göre; Muş İl Emniyet Müdürlüğünce "Terör Örgütü Propagandası Yapmak" suçundan aranan ve 2 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Ç Didim'de emniyet güçlerince kıskıvrak yakalandı. Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN
Polis, Didim, Aydın, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 04:25 Kaynak: İHA
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