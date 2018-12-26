Son Dakika Haberleri: Terör Örgütü Propagandası Yapan Şahıs Yakalandı

Terör Örgütü Propagandası Yapan Şahıs Yakalandı

50 dakika önce

Balıkesir'de jandarma ekipleri "TKP/ML propagandası yapmak" suçundan aranan S.Y.'yi Bigadiç'te yakaladı.

Terör Örgütü Propagandası Yapan Şahıs Yakalandı, System.String[]
Balıkesir'de jandarma ekipleri "TKP/ML propagandası yapmak" suçundan aranan S.Y.'yi Bigadiç'te yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı'nca terör örgütlerine yönelik yapılan istihbari çalışmada "TKP/ML terör örgütü propagandası yapmak" suçundan aranan S.Y. isimli şahıs Kozpınar Mahallesi'ne geldiği tespit edildi. Ekipler S.Y.yi Kozpınar Mahallesi'nde yakaladı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 11:03 Kaynak: İHA

Bigadiç, Jandarma, Balıkesir, 3. Sayfa
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