Terör Örgütü Propagandası Yapan Şahıs Yakalandı
50 dakika önce
Balıkesir'de jandarma ekipleri "TKP/ML propagandası yapmak" suçundan aranan S.Y.'yi Bigadiç'te yakaladı.
Balıkesir
'de jandarma ekipleri "TKP/ML propagandası yapmak" suçundan aranan S.Y.'yi Bigadiç
'te yakaladı.
Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma
Komutanlığı'nca terör örgütlerine yönelik yapılan istihbari çalışmada "TKP/ML terör örgütü propagandası yapmak" suçundan aranan S.Y. isimli şahıs Kozpınar Mahallesi'ne geldiği tespit edildi. Ekipler S.Y.yi Kozpınar Mahallesi'nde yakaladı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. - BALIKESİR
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 11:03 Kaynak: İHA
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