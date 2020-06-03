Terör örgütü propagandası yapan şahıs yakalandı - Son Dakika

Terör örgütü propagandası yapan şahıs yakalandı

Adıyaman'da sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yapan kişi gözaltına alındı.

Adıyaman'da sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yapan kişi gözaltına alındı.

2018 yılında sosyal medya üzerinden PKK/KCK terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen ve o tarihten itibaren hakkında arama kararı çıkartılan Ç.K. isimli kadın, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Adıyaman merkezdeki evinde gözaltına alınan Ç.K., ifadesinin alınmasının ardından adli makamlara sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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