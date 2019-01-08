Terör Örgütü Propagandası Yapan Şahıslara Operasyon: 5 Gözaltı
1 saat önce
Kocaeli'de PKK/KCK terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 7 şahıstan 5'i düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.
Kocaeli
'de PKK/KCK terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 7 şahıstan 5'i düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifresine ve engellenmesine yönelik Kocaeli Emniyeti
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucunda örgütün propagandasını sosyal medya üzerinden yaptığı tespit edilen Y.E., E.Ö., D.K., F.T., M.Ö., M.B. ve N.D. isimli 7 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.
Şahısların yakalanmasına yönelik sabah saatlerinde ekiplerce eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda operasyonda şüphelilerden Y.E., E.Ö., D.K., F.T., M.Ö. yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan 5 şahıs Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne götürülürken firari olan M.B. ve N.D.'nin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi. - KOCAELİ
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 01:51 Kaynak: İHA
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