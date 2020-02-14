Terör örgütü propagandası yapan şahsa soruşturma - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Terör örgütü propagandası yapan şahsa soruşturma - Son Dakika

Terör örgütü propagandası yapan şahsa soruşturma

12 dakika önce

Van'da PKK/KCK terör örgütü propagandası yapan şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

Terör örgütü propagandası yapan şahsa soruşturma, System.String[]

Van'da PKK/KCK terör örgütü propagandası yapan şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.


Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığınca, PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde 1 şahsın sosyal medya hesabından PKK/KCK terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilmiş olup, adli makamlara bilgi verilerek şahıs hakkında adli soruşturma başlatılmıştır. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir" denildi. - VAN

Jandarma, PKK, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 10:36 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Mehmetçik'in kafa kamerasından gri kategorideki teröristin etkisiz hale getirilme anı
Yıllar sonra ortaya çıktı! Erdoğan, Şener Eruygur'a "Kes ulan" diye bağırmış Milli Savunma Bakanlığı: Kandil'de 6 terörist etkisiz hale getirildi İstanbul'da otomobilin yaşlı kadına çarptığı an araç kamerasında

Son Dakika Haberleri
10:03 Şarkıcı Tuğba Ekinci'den Cem Yılmaz'a sert eleştiri: Kadınlar bunun neyine gider, yüzü turşu gibi olmuş
09:34 Kenan Doğulu, Beren Saat ile ayrıldıkları yönündeki haberleri yalanladı
08:57 Sinem Umaş " Polise hakaret" iddiasıyla davalık olmuştu...Karar verildi
08:57 Türkiye bunu konuşuyor... İhaneti neden konduramıyoruz?
08:57 Ünlülerden 'aşk' mesajı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2020 10:48:54. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Terör örgütü propagandası yapan şahsa soruşturma - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]