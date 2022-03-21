Terör örgütü propagandası yapan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Terör örgütü propagandası yapan şüpheli tutuklandı

21.03.2022 16:26
Terör örgütü propagandası yapan şüpheli tutuklandı

Denizli'de PKK/KCK terör örgütü propagandası yapmak suçundan hakkında 1 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli tutuklandı.

Denizli'de PKK/KCK terör örgütü propagandası yapmak suçundan hakkında 1 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli tutuklandı.

Denizli'de PKK/KCK terör örgütüne yönelik görevliler operasyon başlattı. Yapılan operasyon sonucu, "PKK/KCK Terör Örgütü Propagandası Yapmak" suçundan hakkında 1 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şüpheli yakalandı. İşlemleri ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli tutuklandı. - DENİZLİ

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Terör Örgütü, Denizli, Terör, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Terör örgütü propagandası yapan şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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