Terör örgütü propagandası yapan ve Cumhurbaşkanına hakaret eden bir şahıs gözaltına alındı - Son Dakika
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Terör örgütü propagandası yapan ve Cumhurbaşkanına hakaret eden bir şahıs gözaltına alındı

13.10.2022 10:26
Terör örgütü propagandası yapan ve Cumhurbaşkanına hakaret eden bir şahıs gözaltına alındı

Aydın'ın Germencik ilçesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ve terör örgütü propagandası yapmaktan aranan 1 şüpheli jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Aydın'ın Germencik ilçesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ve terör örgütü propagandası yapmaktan aranan 1 şüpheli jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından suç olaylarının aydınlatılması ve suçluların yakalanması amacıyla yürütülen çalışmalar aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, Ortaklar Mahallesi'nde PKK/KCK-YPG/PYD silahlı terör örgütü propagandası yapmak ve Cumhurbaşkanına hakaret suçlarından aranan G.Ö. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

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Kaynak: İHA

Jandarma, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Terör örgütü propagandası yapan ve Cumhurbaşkanına hakaret eden bir şahıs gözaltına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Terör örgütü propagandası yapan ve Cumhurbaşkanına hakaret eden bir şahıs gözaltına alındı - Son Dakika
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