Terör örgütü propagandası yapan ve Cumhurbaşkanına hakaret eden bir şahıs gözaltına alındı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından suç olaylarının aydınlatılması ve suçluların yakalanması amacıyla yürütülen çalışmalar aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, Ortaklar Mahallesi'nde PKK/KCK-YPG/PYD silahlı terör örgütü propagandası yapmak ve Cumhurbaşkanına hakaret suçlarından aranan G.Ö. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Aydın 'ın Germencik ilçesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'a hakaret ve terör örgütü propagandası yapmaktan aranan 1 şüpheli jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kaynak: İHA

Jandarma, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

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