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Son dakika haberleri! Terör örgütü propagandası yapan zanlılara eş zamanlı operasyon: 8 gözaltı - Son Dakika

Son dakika haberleri! Terör örgütü propagandası yapan zanlılara eş zamanlı operasyon: 8 gözaltı

17.02.2022 09:24
Son dakika haberleri! Terör örgütü propagandası yapan zanlılara eş zamanlı operasyon: 8 gözaltı

Edinilen son dakika haberine göre Erzurum'da Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerince üç ilçede eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Erzurum'da Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerince üç ilçede eş zamanlı operasyon düzenlendi. Terör örgütü propagandası yapan 8 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik olarak sürdürülen çalışmalarda; terör örgütünün elebaşı Abdullah Öcalan'ın 15 Şubat 1999 tarihinde Kenya' da yakalanmasının sözde yıldönümünü bahane edilerek provakatif eylemlerin yapabileceği şeklinde haklarında bilgiler elde edilen şahısların yakalanmalarına yönelik Erzurum'da sabah saatlerinde, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerince Karayazı, Tekman, Köprüköy ilçelerinde 8 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Düzenlenen operasyonda Terör Örgütü Propagandası Yapmak, Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik Etmek, terör örgütü mensuplarına yardım/yataklık yapmak ve terör örgütü üyeliği suçlarına karıştıkları tespit edilen B.K., R.K., M.A., F.Ö., N.Y., R.Ö., E.Y. ve F.T. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda; kaleşnikof marka otomatik silaha ait fişekler, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve tüfeğe ait fişekler, hakkında toplatma kararı olan yasaklı yayınlar ile çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzemeler ele geçirildi.

Şüpheli şahısla emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildi.

(Özge Bozo-İHA)

Son dakika haberleri! Terör örgütü propagandası yapan zanlılara eş zamanlı operasyon: 8 gözaltı
Son dakika haberleri! Terör örgütü propagandası yapan zanlılara eş zamanlı operasyon: 8 gözaltı

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Terörle Mücadele, Terör Örgütü, Erzurum, Terör, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Terör örgütü propagandası yapan zanlılara eş zamanlı operasyon: 8 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Terör örgütü propagandası yapan zanlılara eş zamanlı operasyon: 8 gözaltı - Son Dakika
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