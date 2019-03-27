Terör Örgütü Propagandası Yapmak" Suçundan Aranan Sanık Yakalandı
1 saat önce
Niğde'de "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan sanık, yakalandı.
Niğde
'de "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan sanık, yakalandı.
Niğde Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında "PKK/KCK/YPG Terör Örgütü Propagandası yapmak" suçundan hakkında 1 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.T, Emniyet Müdürlüğü
ekiplerince kent merkezinde yapılan uygulamada gözaltına alındı.
Ö.T, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
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Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 09:43 Kaynak: AA
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