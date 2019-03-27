Son Dakika Haberleri: Terör Örgütü Propagandası Yapmak" Suçundan Aranan Sanık Yakalandı

Terör Örgütü Propagandası Yapmak" Suçundan Aranan Sanık Yakalandı

1 saat önce

Niğde'de "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan sanık, yakalandı.

Terör Örgütü Propagandası Yapmak
Niğde'de "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan sanık, yakalandı.

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında "PKK/KCK/YPG Terör Örgütü Propagandası yapmak" suçundan hakkında 1 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.T, Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde yapılan uygulamada gözaltına alındı.

Ö.T, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 09:43 Kaynak: AA

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