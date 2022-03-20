Terör örgütü propagandası yapmaktan aranan şahıs yakalandı - Son Dakika
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Terör örgütü propagandası yapmaktan aranan şahıs yakalandı

20.03.2022 17:44
Terör örgütü propagandası yapmaktan aranan şahıs yakalandı

Şanlıurfa'da PKK/KCK-YPG/YDG-H terör örgütü propagandası yapmak suçundan aranan ve 1 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Şanlıurfa'da PKK/KCK-YPG/YDG-H terör örgütü propagandası yapmak suçundan aranan ve 1 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK-YPG/YDG-H terör örgütü propagandası yapmak suçundan aranan ve 1 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.D. isimli şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmada Birecik İlçesine bağlı Uğurcuk kırsal Mahallesindeki kaldığı adrese operasyon düzenlendi. Operasyon sonucu yakalanan şahıs, jandarma karakoluna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

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Şanlıurfa, Jandarma, Terör, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Terör örgütü propagandası yapmaktan aranan şahıs yakalandı - Son Dakika


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