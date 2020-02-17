Terör örgütü propagandasına 1 gözaltı - Son Dakika

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı 'nın talimatıyla sosyal medya üzerinden terör propagandası yapan 1 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, şüphelinin yaşadığı adrese bu sabah baskın yaptı. Yakalanarak emniyete götürülen şüphelinin sorgusunun sürdüğü bildirildi.

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