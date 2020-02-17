Terör örgütü propagandasına 1 gözaltı - Son Dakika
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Terör örgütü propagandasına 1 gözaltı

6 saat önce

DENİZLİ'de, sosyal medya hesabından terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddia edilen 1 kişi, gözaltına alındı.

Terör örgütü propagandasına 1 gözaltı, System.String[]

DENİZLİ'de, sosyal medya hesabından terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddia edilen 1 kişi, gözaltına alındı.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla sosyal medya üzerinden terör propagandası yapan 1 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, şüphelinin yaşadığı adrese bu sabah baskın yaptı. Yakalanarak emniyete götürülen şüphelinin sorgusunun sürdüğü bildirildi.


Denizli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 07:01 Kaynak: DHA
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