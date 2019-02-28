Son Dakika Haberleri: Terör Örgütü Propagandasına 1 Yıl 6 Ay Hapis Cezası

Terör Örgütü Propagandasına 1 Yıl 6 Ay Hapis Cezası

1 saat önce

KAYSERİ'de sosyal medya üzerinden, terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG/PYD'nin propagandasını yaptığı suçlamasıyla tutuksuz yargılanan inşaat işçisi Şirin A., 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Terör Örgütü Propagandasına 1 Yıl 6 Ay Hapis Cezası, System.String[]
KAYSERİ'de sosyal medya üzerinden, terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG/PYD'nin propagandasını yaptığı suçlamasıyla tutuksuz yargılanan inşaat işçisi Şirin A., 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Kayseri 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında sanık Şirin A. hakim karşısına çıktı. Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Şirin A., Kayseri'de inşaat işçisi olarak çalıştığını söyleyerek, "Birçok arkadaşla birlikte aynı evde kalıyorduk. Ben telefonumdan sosyal medyaya şifresiz giriyordum. Arkadaşlarım, telefonumdan sosyal medyaya girip o paylaşımları yapmış olabilirler. Ben bu paylaşımları yapıp yapmadığımı hatırlamıyorum. Paylaşmışsam da cahillikle yapmışımdır. Bunların suç olduğunu bilmiyordum. Bu paylaşımları yapmışsam da çok pişmanım" dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Şirin A'ya 'silahlı terör örgütü propagandası yapmak' suçundan 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası verdi, hükmün açıklanmasını geri bıraktı. - Kayseri

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 03:23 Kaynak: DHA

İşçi, Kayseri, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Şişli'de Maaşlarını Alamayan İşçiler Açlık Grevine Başladı Kaçak Yapıların Yıkımında Vatandaşlar Gözyaşlarına Boğuldu

Kira Gelir Beyanı Yarın Başlıyor Ambulansa Yol Vermeyen Magandaya 324 Lira Ceza Kesildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.2.2019 16:51:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Terör Örgütü Propagandasına 1 Yıl 6 Ay Hapis Cezası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]