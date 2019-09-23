Son Dakika Haberleri: Terör örgütü propagandasına 3 gözaltı
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Terör örgütü propagandasına 3 gözaltı

36 dakika önce

ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı ileri sürülen 3 kişi, gözaltına alındı.

Terör örgütü propagandasına 3 gözaltı, System.String[]

ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı ileri sürülen 3 kişi, gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü PKK/KCK üyesi olduğu ve sosyal paylaşım siteleri üzerinden terör propagandası yaptığı iddia edilen H.B, O.F. ve Ş.A., düzenlenen operasyonda yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrülünden geçirilerek sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Suruç, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 03:23 Kaynak: DHA
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