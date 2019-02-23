Terör Örgütü Propagandasına Gözaltı
1 saat önce
Kayseri'de, terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı ileri sürülen kişi gözaltına alındı.
Kayseri
'de, terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı ileri sürülen kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi
ekipleri, terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddia edilen üniversite öğrencisi Ö.D'nin yakalanması için çalışma başlattı.
Yer tespitinin ardından düzenlenen operasyonda Ö.D, gözaltına alındı.
Şüphelinin ikametinde yapılan aramada terör örgütüne ait dijital materyaller ve örgütsel fotoğraflar ele geçirildi.
Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 04:43 Kaynak: AA
Bakan Süleyman Soylu: Elimde Öyle İstihbaratlar Var ki Kanınız Donar
Kayseri'de Yamula Barajı Kenarına Kamp Kuran 20 Yaşındaki Genç Boğularak Can Verdi
Kadıköy'de Taksiye Binen 3 Yolcu, Tartıştıkları Taksiciyi Döverek Öldürdü
Bakan Pekcan'dan Fahiş Fiyatlı Ürün Uyarısı