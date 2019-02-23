Son Dakika Haberleri: Terör Örgütü Propagandasına Gözaltı

Terör Örgütü Propagandasına Gözaltı

1 saat önce

Kayseri'de, terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı ileri sürülen kişi gözaltına alındı.

Terör Örgütü Propagandasına Gözaltı, System.String[]
Kayseri'de, terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı ileri sürülen kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddia edilen üniversite öğrencisi Ö.D'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Yer tespitinin ardından düzenlenen operasyonda Ö.D, gözaltına alındı.

Şüphelinin ikametinde yapılan aramada terör örgütüne ait dijital materyaller ve örgütsel fotoğraflar ele geçirildi.

Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 04:43 Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, Güncel
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