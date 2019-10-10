Terör örgütü propagandasına soruşturma

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı, 'Barış Pınarı Harekatı' ile ilgili sosyal medyada ve bazı haber sitelerinde terör örgütü propagandası yapan kişiler hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Barış Pınarı Harekatı ile ilgili olarak, sosyal medyada yer alan paylaşımları ve bir kısım haber sitelerindeki yayınları yapanlar hakkında, 'terör örgütü propagandası yapma', 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini alenen aşağılama', 'suçu ve suçluyu övme' suçlarından Cumhuriyet başsavcılığımızca resen soruşturma başlatılmıştır" denildi.