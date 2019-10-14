Son Dakika Haberleri: Terör örgütü propagandasına tutuklama
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Terör örgütü propagandasına tutuklama

22 dakika önce

Şırnak'ın Silopi ilçesinde "terör örgütü propagandası yaptığı" gerekçesiyle gözaltına alınan HDP'li Silopi Belediye Meclisi üyesi tutuklandı.

Terör örgütü propagandasına tutuklama, System.String[]

Şırnak'ın Silopi ilçesinde "terör örgütü propagandası yaptığı" gerekçesiyle gözaltına alınan HDP'li Silopi Belediye Meclisi üyesi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede bildiri dağıtarak terör örgütü PKK propagandası yaptığı iddiasıyla hakkında yakalama kararı çıkarılan HDP'li Silopi Belediye Meclisi üyesi F.S'yi gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.S, tutuklandı.

Halkların Demokratik Partisi, Şırnak, Silopi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 08:26 Kaynak: AA
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