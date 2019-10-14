Terör örgütü propagandasına tutuklama

Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede bildiri dağıtarak terör örgütü PKK propagandası yaptığı iddiasıyla hakkında yakalama kararı çıkarılan HDP'li Silopi Belediye Meclisi üyesi F.S'yi gözaltına aldı.

Şırnak 'ın Silopi ilçesinde "terör örgütü propagandası yaptığı" gerekçesiyle gözaltına alınan HDP'li Silopi Belediye Meclisi üyesi tutuklandı.

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