Terör örgütü propagandasında 12 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Terör örgütü propagandasında 12 gözaltı - Son Dakika

Terör örgütü propagandasında 12 gözaltı

6 saat önce

Gaziantep'te terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın yakalanışının yıl dönümü nedeniyle sosyal medyadan propaganda yapan 12 kişi operasyonla gözaltına alındı.

Terör örgütü propagandasında 12 gözaltı, System.String[]

Gaziantep'te terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın yakalanışının yıl dönümü nedeniyle sosyal medyadan propaganda yapan 12 kişi operasyonla gözaltına alındı.


Gaziantep'te, PKK/KCK-PYD/ YPG terör örgütü elebaşının 15 Şubat 1999 tarihinde yakalanarak Türkiye'ye getirilişinin yıl dönümü nedeniyle sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü yanlısı paylaşımlar yapan ve örgütün propagandasını yaptığı tespit edilen şahıslara operasyon düzenlendi. Operasyonlarda yakalanarak gözaltına alınan 12 şahıs, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Şahıslardan 2'si tutuklanarak cezaevine gönderilirken 7'si hakkında adli kontrol kararı verildi, 3'ü ise serbest bırakıldı - GAZİANTEP

Gaziantep, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 11:30 Kaynak: İHA
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