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Terör örgütü propagandasından kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs yakalandı - Son Dakika

Terör örgütü propagandasından kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs yakalandı

16.02.2022 22:52
Terör örgütü propagandasından kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs yakalandı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde PKK/KCK/YPG/YDG-H terör örgütü propagandası yapmak suçundan 3 yıl, 5 ay, 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs jandarma tarafından yakalandı.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde PKK/KCK/YPG/YDG-H terör örgütü propagandası yapmak suçundan 3 yıl, 5 ay, 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs jandarma tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, PKK/KCK/YPG/YDG-H terör örgütü propagandası yapmak suçundan 3 yıl 5 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu için aranan M.T. isimli şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışma neticesinde şahıs Viranşehir ilçesinde yakalandı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şahıs, cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

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Şanlıurfa, Jandarma, Terör, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Terör örgütü propagandasından kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Terör örgütü propagandasından kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs yakalandı - Son Dakika
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