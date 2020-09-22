Terör örgütü PYD mensubu Rus aracından inerken görüntülendi - Son Dakika

Terör örgütü PYD- YPG mensubu terörist, Suriye'nin kuzeyinde Rusya Silahlı Kuvvetleri'ne ait bir zırhlı araçtan inerken görüntülendi.
Terör örgütü PYD-YPG mensubu terörist, Suriye'nin kuzeyinde Rusya Silahlı Kuvvetleri'na bağlı birliklerle görüntülendi. Terörist mensubu Rus zırhlı araçların yanında serbestçe dolaşırken, kameraya yakalandı.Terör örgütü mensubunun görüntülerinin tam olarak hangi noktada kayda alındığı bilinmezken, sosyal medyada paylaşılan görüntülerin tepki aldığı ifade edildi.
Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 09:29 - Kaynak: DHA
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