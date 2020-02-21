Terör örgütü PYD/PKK'nın hapisteki DEAŞ'lıları salıvermesi teröristlerin yazışmasına yansıdı - Son Dakika

Mersin'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanarak tutuklanan Kuteybe Hammet hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davanın iddianamesinde, teröristlerin PYD/ PKK'nın elindeki DEAŞ mensuplarını savaşmaları için rejim güçlerine teslim ettiğine yönelik yazışmalarına da yer verildi.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalanan ve dijital belgelerinde 4 bine yakın DEAŞ üyesinin bilgileri bulunan şüpheli Hammet hakkında açılan davanın iddianamesinde, dijital verilerin ve WhatsApp yazışmalarının deşifreleri de aktarıldı.

İddianameye yer alan yazışmalarda, Hammet'in, rehberinde "Hammud El Bedevi" olarak kayıtlı olan ve örgütle ilgili istihbaratları paylaştığı "Robert" isimli kişiye "PYD'nin elinde tutuklu bulunan DEAŞ'lıların bırakıldığına yönelik bilgiler elime ulaştı. Cephelerde gönüllü olarak çatışma için bunları da Rejim güçlerine (Beşinci Feylak-Tabur) teslim ettiler" şeklinde mesaj attığı, bu kişinin de "Günaydın aziz dostum. Son bilgilerden dolayı sana teşekkür ediyorum. O tutukluların sayısını ya da isimlerini biliyor musun? 5. taburda alacakları görev hakkında bilgin var mı? Bizler, bölgedeki değişikliklerle ilgili çok meşguldük" şeklinde cevap verdiği görüldü.

İkilinin, bilgi paylaşımı öncesinde ortamın güvenli olduğunu vurgulamak için şifre olarak "kartal" ve "kelebek" emojileri kullanması da yazışmalarda yer aldı.

Tutuklu teröristlerin saflarında savaşması için rejim güçlerine teslim edildiğine yönelik bilgiler, Hammet ile örgüt mensubu "Muhammet El Hasan" kod adlı Abu İsmail El Askeri arasındaki yazışmalara da yansıdı.

El Askeri'nin, Hammet'e "Onlarla konuş ve Kürtlerin elinde bulunan DEAŞ'lıların bir kısmını rejim güçlerine yani beşinci tabura gönüllü olarak çatışmaları için teslim ettiklerini ilet" mesajına, şüphelinin "Sen durumu biliyorsun ama bize ayrıntılar da gerekli. Hangi cezaevi, sayıları kaç, hangi tarihte bırakıldılar?" şeklinde verdiği cevap iddianamedeki deşifrelerde aktarıldı.

"DEAŞ'lılar ABD ve Avrupa ülkelerinin hattını kullanırlar"

Yazışmalarda Hammet'in, ismi kayıtlı olmayan bir kişiye attığı "Amerikan hattıyla görüşmek benim için daha güvenli. DEAŞ'lılar tanınmasınlar diye Amerikan hattı ile Avrupa ülkelerinin hattını kullanırlar." mesajı da yer aldı.

Sorgusunda yazışmaların sorulduğu Kuteybe Hammet, "Bu konu doğrudur. Bu bilgiyi Robert isimli şahsa aktarıp aktarmadığımı şu an hatırlamıyorum. Dijital materyallerim incelendiği zaman Robert ile görüşmelerimde bu konu olabilir." şeklinde ifade verdi.

Hammet, Robert adlı kişiyle hiç yüz yüze görüşmediğini iddia ederek, "Bu şahsın hangi ülkede olduğun tam olarak bilmiyorum. Türkiye'de de Suriye'de de olabilir. Abu İsmail El Askeri bana bu şahıs hakkında sadece bizden biri demişti. Onun dışında bilgim yok." ifadesini kullandı.

Suriye'de bulunduğu dönemde DEAŞ adına birlikte faaliyet gösterdiği arkadaşlarını bilgi toplamak amacıyla kullandığı, sattığı bilgiler karşılığında aldığı paranın bir kısımını da bu kişilere gönderdiği belirtilerek Hammet'in evinde ele geçirilen dijital materyallerde çok sayıda ülkeden 4 bine yakın örgüt üyesinin isminden kan grubuna, eğitim durumundan referansına kadar bilgilerin yer aldığı ayrıntılı formların örneklerine ulaşılmıştı.