PYD/YPG/PKK'lı teröristlerin Kamışlı'da düzenlediği katliamın 8. yılı - Son Dakika
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PYD/YPG/PKK'lı teröristlerin Kamışlı'da düzenlediği katliamın 8. yılı

13.09.2022 15:30
PYD/YPG/PKK'lı teröristlerin Kamışlı'da düzenlediği katliamın 8. yılı

Terör örgütü PYD/YPG/PKK'nın Suriye'nin Haseke ilinin Kamışlı ilçesinde aralarında çocuk ve kadınların da olduğu toplam 42 sivili öldürdüğü katliamın üzerinden 8 yıl geçti.

Terör örgütü PYD/YPG/ PKK'nın Suriye'nin Haseke ilinin Kamışlı ilçesinde aralarında çocuk ve kadınların da olduğu toplam 42 sivili öldürdüğü katliamın üzerinden 8 yıl geçti.

Terör örgütü PYD/YPG/PKK'nın, 13 Eylül 2014'te Haseke'nin Kamışlı ilçesine bağlı Tel Halil, Haciyye ve Mteyniyye köylerinde 15'i çocuk, 3'ü kadın toplam 42 sivili öldürdüğü saldırı hafızalardan silinmiyor.

Teröristlerin gece saatlerinde söz konusu köylerde el bombası ve Rus yapımı kalaşnikof silahlarıyla düzenlediği katliam aradan geçen 8 yıla rağmen hala bölge halkına acı vermeye devam ediyor.

Hasekeli Cubur aşireti liderlerinden Mudar El Asaad AA muhabirine yaptığı açıklamada, 8 yıl önce düzenlenen söz konusu katliamın PYD/YPG'nin bir terör örgütü olduğunu bir kez daha teyit ettiğini söyledi.

El Asaad, PYD/YPG/PKK'lı teröristlerin düzenlediği katliamlar savaş suçu niteliğinde olmasına rağmen ABD'nin başını çektiği uluslararası koalisyon ve bazı Avrupa ülkelerinin terör örgütüne siyasi, maddi ve silah desteğini sürdürdüğünü ifade etti.

El Asaad Kamışlı katliamını ve diğer katliamları deşifre etmek için Birleşmiş Milletler (BM) tarafından soruşturma açılması gerektiğini vurguladı.

PYD/YPG/PKK 2013-2014'te en az 8 katliam düzenledi

Bağımsız Kürt Rabıtası ise yaptığı yazılı açıklamada, Suriye halkına karşı toplu katliam yapanların halen cezasız kaldığına işaret etti.

Açıklamada, terör örgütünün 2013-2014'te Fırat'ın doğusunda özellikle Arapları hedef alan en az 8 katliama imza attığı kaydedildi.

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Suriye'nin kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi Suriye'nin kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi MSB: 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi MSB: 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Kaynak: AA

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SON DAKİKA: PYD/YPG/PKK'lı teröristlerin Kamışlı'da düzenlediği katliamın 8. yılı - Son Dakika
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