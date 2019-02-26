Son Dakika Haberleri: Terör Örgütü Pyd/ypg Üyeliğinden Yargılanan Sanığına Hapis Cezası

Terör Örgütü Pyd/ypg Üyeliğinden Yargılanan Sanığına Hapis Cezası

1 saat önce

Kayseri'de terör örgütü PYD/YPG üyesi olduğu iddiasıyla yargılanan Suriye uyruklu sanık, 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Terör Örgütü Pyd/ypg Üyeliğinden Yargılanan Sanığına Hapis Cezası, System.String[]
Kayseri'de terör örgütü PYD/YPG üyesi olduğu iddiasıyla yargılanan Suriye uyruklu sanık, 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanık Hasan el Cuma el Şemmo ve avukatı hazır bulundu.

Tercüman eşliğinde Arapça ifade veren sanık Şemmo, yazılı savunmasını mahkemeye sundu.

Suriye'nin Halep kentinde yaşadığını ve ülkesinde yaşanan iç savaş nedeniyle Türkiye'ye geldiğini ifade eden sanık Şemmo, Kayseri'de hayvancılık işiyle uğraştığını belirtti.

PYD/YPG terör örgütü adına silahlı faaliyet gösterdiğini itiraf eden sanık Şemmo, "YPG'de 5 yıl önce 2 ay görev yaptım. Köyleri bekler ve köylerin güvenliğini sağlardık. Herhangi bir silah eğitimi almadım. Görevli olduğum zamanlar yanıma gelip, av tüfeği bırakıp gittiler. Bana Nerabiye köyünün nöbet görevini verdiler, Nerabiye köyünün nöbetini tutuyordum. Eşim, çocuklarım ve bakmakla yükümlü bir annem var. Beraatimi istiyorum." diye konuştu.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, sanık Şemmo'ya "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası vererek, tutukluluğunun devamına hükmetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 01:38 Kaynak: AA

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