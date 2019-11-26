Son Dakika Haberleri: Terör örgütü Rasulayn'da bombalı araç patlattı: 17 ölü, 20'den fazla yaralı
Son Dakika Güncel Terör örgütü Rasulayn'da bombalı araç patlattı: 17 ölü, 20'den fazla yaralı - Son Dakika

Terör örgütü Rasulayn'da bombalı araç patlattı: 17 ölü, 20'den fazla yaralı

6 saat önce

Terör örgütü YPG/PKK'nın Rasulayn'ın Tel Halef köyünde bombalı araçla düzenlediği saldırıda 17 kişi öldü, 20'den fazla kişi de yaraladı.

Terör örgütü Rasulayn'da bombalı araç patlattı: 17 ölü, 20'den fazla yaralı, System.String[]

Terör örgütü YPG/ PKK'nın Rasulayn'ın Tel Halef köyünde bombalı araçla düzenlediği saldırıda 17 kişi öldü, 20'den fazla kişi de yaraladı.

Milli Savunma Bakanlığının (MSB) Twitter hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Canilikte DEAŞ'ı aratmayan terör örgütü PKK/YPG, Fırat'ın doğusundaki masum sivillere yönelik bombalı araç saldırılarını sürdürüyor. Bebek katilleri bu defa Rasulayn'ın batısındaki Tel Halef köyünde patlattıkları bombalı araçla 17 kişiyi katlederken, 20'den fazla kişiyi de yaraladı."

Fırat, YPG, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 06:52 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Milli Savunma Bakanlığı: PKK'nın bombalı araçla düzenlediği saldırıda 17 kişi öldü, 20'den fazla yaralı var
Mardin'de gözaltına alınan 3 HDP'li eski belediye başkanı tutuklandı 2 çocuğu 6. kattan düşerek ölen anne tutuklandı İnsanlık dışı olay! Maganda, kediyi köpeklere parçalattı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2019 01:12:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Terör örgütü Rasulayn'da bombalı araç patlattı: 17 ölü, 20'den fazla yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]