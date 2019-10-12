Son Dakika Haberleri: Terör örgütü sempatizanları, Belçika'da gurbetçilere saldırdı
Son Dakika 3. Sayfa Terör örgütü sempatizanları, Belçika'da gurbetçilere saldırdı

Terör örgütü sempatizanları, Belçika'da gurbetçilere saldırdı

1 saat önce

Belçika'nın Liege kentinde toplanan terör örgütü sempatizanları, kendilerini Türk bayraklarıyla protesto eden gurbetçilere saldırdı.

Terör örgütü sempatizanları, Belçika'da gurbetçilere saldırdı, System.String[]

Belçika'nın Liege kentinde toplanan terör örgütü sempatizanları, kendilerini Türk bayraklarıyla protesto eden gurbetçilere saldırdı. Saldırı sonucu 2 Türk'ün ağır şekilde yaralandığı açıklandı.


Belçika'nın Liege kentinde toplanan terör örgütü sempatizanları, kendilerini Türk bayraklarıyla protesto eden gurbetçilere saldırdı. Polisin verdiği bilgilere göre yaklaşık 400 terör örgütü sempatizanı, Belçika'nın Liege kentinde Türkiye'nin Fırat'ın doğusunda düzenlediği Barış Pınarı Harekatı'na sözde tepki göstermek için bir araya geldi. Ellerinde Türk bayraklarıyla kendilerine karşılık veren gurbetçilere saldıran terör sempatizanları, iki Türkü ağır yaraladı. Yaralılardan birisinin gözünü kaybetme riskinin olduğu, diğerinin durumunun ise ciddiyetini koruduğu bildirildi.


Belçika polisi saldırganlar hakkında araştırmasına devam ettiğini açıkladı. Ellerinde bulunan terör örgütü propagandalarını bölgede bulunan halka dağıtmak isteyen terör örgütü sempatizanlarının, Türk bayrakları ile kendilerini protesto etmeye gelen Türklerin üzerine polis kordonunu aşarak saldırmaları Belçikalıların da tepkisine neden oldu. - LIEGE

Belçika, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 09:35 Kaynak: İHA
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