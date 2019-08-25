Son Dakika Haberleri: Terör örgütü simgeli sigara tabakası satışına gözaltı
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Terör örgütü simgeli sigara tabakası satışına gözaltı

1 saat önce

Sivas'ın Divriği ilçesinde, üzerinde terör örgütü simgesi bulunan sigara tabakası satan kişi gözaltına alındı.

Terör örgütü simgeli sigara tabakası satışına gözaltı, System.String[]

Sivas'ın Divriği ilçesinde, üzerinde terör örgütü simgesi bulunan sigara tabakası satan kişi gözaltına alındı.

Halk pazarında, terör örgütünün görselleri bulunan sigara tabakalarından satan B.D. (40), İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

B.D. hakkında terör propagandası yapmak ve 5607 sayılı kanuna muhalefetten işleme başlatıldı.

Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 09:30 Kaynak: AA
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