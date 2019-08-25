Terör örgütü simgeli sigara tabakası satışına gözaltı
1 saat önce
Sivas'ın Divriği ilçesinde, üzerinde terör örgütü simgesi bulunan sigara tabakası satan kişi gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 09:30 Kaynak: AA
Sivas'ın Divriği ilçesinde, üzerinde terör örgütü simgesi bulunan sigara tabakası satan kişi gözaltına alındı.
Halk pazarında, terör örgütünün görselleri bulunan sigara tabakalarından satan B.D. (40), İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.
B.D. hakkında terör propagandası yapmak ve 5607 sayılı kanuna muhalefetten işleme başlatıldı.
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